Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Правительство восточной части Ливии передало свои полномочия новой власти

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Временное правительство Ливии, которое контролирует восток Ливии и заседает в Бенгази, во вторник, 23 марта объявило о передаче властных полномочий недавно сформированному Правительству национального единства (ПНЕ), сообщает ливийское информационное агентство Lananews.

«Этап раскола закончился. Создано Правительство национального единства, чтобы служить всем гражданам, во всех частях страны», — заявил в ходе встречи вице-премьер Хусейн аль-Катрани.

Один из ключевых министерских портфелей — пост главы МВД — достался новому министру Халеду ат-Тиджани, который участвовал в временном правительстве.

Новое правительство, избранное на форуме ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве, должно преодолеть политический раскол, который перерос в гражданскую войну.

Временная исполнительная власть будет руководить страной до 24 декабря, на эту дату назначены выборы.

Ранее стало известно, что президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.