Правительство восточной части Ливии передало свои полномочия новой власти

Временное правительство Ливии, которое контролирует восток Ливии и заседает в Бенгази, во вторник, 23 марта объявило о передаче властных полномочий недавно сформированному Правительству национального единства (ПНЕ), сообщает ливийское информационное агентство Lananews.

«Этап раскола закончился. Создано Правительство национального единства, чтобы служить всем гражданам, во всех частях страны», — заявил в ходе встречи вице-премьер Хусейн аль-Катрани.

Один из ключевых министерских портфелей — пост главы МВД — достался новому министру Халеду ат-Тиджани, который участвовал в временном правительстве.

Новое правительство, избранное на форуме ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве, должно преодолеть политический раскол, который перерос в гражданскую войну.

Временная исполнительная власть будет руководить страной до 24 декабря, на эту дату назначены выборы.

Ранее стало известно, что президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету.