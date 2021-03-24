США напомнили КНДР о готовности к переговорам

США по-прежнему открыты к переговорам с КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя Белого дома.

«Мы не хотим ситуации, когда представляется, что мы не готовы к переговорам с Северной Кореей», — сказал он.

Администрация США признала, что на прошедших выходных КНДР осуществила некую деятельность, касающуюся ракет малого радиуса действия, хотя и не сообщила, идет ли речь о запусках, и если да, то о каких.

Ранее представитель госдепартамента Джалина Портер заявила, что США не смогли связаться с КНДР по нескольким каналам. По словам Портер, Вашингтон пытался выйти на связь с Пхеньяном, чтобы «избежать эскалации».

Она подчеркнула, что США не поддерживают дипломатических отношений с Северной Кореей, но в Нью-Йорке при штаб-квартире ООН работает постоянное представительство КНДР.

До этого сообщалось, что США планируют завершить переоценку всего подхода к КНДР в апреле.