Премьер Болгарии заявил о заинтересованности в диалоге с Россией

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов встретился с российским послом в стране Элеонорой Митрофановой по поводу начала ее мандата в Софии.

Встреча проходила на фоне кризиса в отношениях, вызванного высылкой из Болгарии очередных российских дипломатов по обвинению в разведывательной деятельности.

«Болгария заинтересована в открытом и взаимовыгодном диалоге с Российской Федерацией, при котором наша страна будет руководствоваться национальными интересами и евроатлантическими приоритетами. Я заявил это российскому послу Элеоноре Митрофановой», - написал премьер.

По его словам, на встрече также обсуждались двухсторонние отношения и взаимное желание их углубления в духе доброжелательности и прагматизма.