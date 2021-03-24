Песков рассказал про вакцину, которой привился Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневной пресс-конференции рассказал о вакцинации Владимира Путина.
«Все 3 российские вакцины абсолютно надежные, эффективные и безопасные. Поэтому никакой разницы, какой вакциной привился президент, нет. А какой вакциной, знают только президент и его врач», — заявил Песков.
На вопрос, какой это был по счету укол, Песков ответил, что первый.
«Да, это был первый укол, недельки через три — второй», — уточнил пресс-секретарь.
Ранее Путин сделал прививку от COVID-19, после вакцинации лидер страны чувствует себя хорошо. Песков уточнил, что в среду, 24 марта президент продолжит работу в обычном режиме.
«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», — заявил Песков.
В Кремле заявили, что надеются на ускорение темпов вакцинации от коронавируса после решения главы государства сделать прививку от COVID-19.