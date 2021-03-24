Асад идет на поправку после заражения коронавирусом

Президент Сирийской Арабской республики Башар аль-Асад и его супруга Асма аль-Асад идут на поправку после заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Сирии в России Рияда Хаддада.

«Здоровье президента и его супруги, слава Богу, в полном порядке, а администрация президента сообщила, что лабораторные и рентген-анализы, связанные с состоянием здоровья, постепенно возвращаются к нормальным показателям. Со слов национальной группы медиков, занимающейся вопросом лечения, эти показатели хорошие и подтверждают, что они на этапе выздоровления», — сказал он.

С 8 марта президент Асад и его семья находятся на карантине после положительного результата анализа на коронавирус.

«Администрация президента подтвердила, что президент и его супруга продолжают работать и во время домашнего карантина, они вернутся к своей работе в обычном режиме после окончания периода карантина и после получения подтверждения отрицательных результатов ПЦР-тестов», — добавил посол.

Карантин будет продолжаться на протяжении еще некоторого времени.

Ранее стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом главы Сирии и его жены.