Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Асад идет на поправку после заражения коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Сирийской Арабской республики Башар аль-Асад и его супруга Асма аль-Асад идут на поправку после заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на посла Сирии в России Рияда Хаддада.

«Здоровье президента и его супруги, слава Богу, в полном порядке, а администрация президента сообщила, что лабораторные и рентген-анализы, связанные с состоянием здоровья, постепенно возвращаются к нормальным показателям. Со слов национальной группы медиков, занимающейся вопросом лечения, эти показатели хорошие и подтверждают, что они на этапе выздоровления», — сказал он.

С 8 марта президент Асад и его семья находятся на карантине после положительного результата анализа на коронавирус.

«Администрация президента подтвердила, что президент и его супруга продолжают работать и во время домашнего карантина, они вернутся к своей работе в обычном режиме после окончания периода карантина и после получения подтверждения отрицательных результатов ПЦР-тестов», — добавил посол.

Карантин будет продолжаться на протяжении еще некоторого времени.

Ранее стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом главы Сирии и его жены.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.