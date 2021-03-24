Песков: дата Послания Президента Федеральному Собранию не определена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата Послания Президента Федеральному Собранию пока не определена.

«Как только у нас будет точно определена дата, сделаем сообщение. Никакие прикидки мы, как правило, не публикуем», — сказал Песков.

Ранее Песков рассказал про вакцину, которой привился Путин. Пресс-секретарь не раскрыл, какой именно вакциной привился президент России, но сообщил, что это был первый укол, а через три недели Путин получит второй.

Песков уточнил, что в среду, 24 марта президент продолжит работу в обычном режиме.