Борисов заявил, что новые санкции США грозят разрывом контрактов с Россией

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что после введения новых санкций США могут начать разрывать контракты с Россией в сфере высоких технологий в одностороннем порядке. Об этом сообщает ТАСС.

«Те, которые они захотят, — разорвут. Там (в новом санкционном списке) ведь написано — в области высокотехнологичной продукции. Под нее можно подвести все, что угодно», — считает Борисов.

Он добавил, что США, вероятно, будут разрывать контракты без предупреждения.

Ранее в Минпромторге заявили, что новые антироссийские санкции США будут способствовать ускорению и интенсификации процессов импортозамещения в отечественных технологических цепочках.

Также СМИ рассказали о влиянии первых ограничительных мер, введенных администрацией президента США Джо Байдена, на торговые отношения с Россией. Стало известно, что по части ограничений экспорта санкции могут затронуть менее 1% годовых поставок США на территорию России в денежном эквиваленте.