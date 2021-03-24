Путин подписал закон об отмене возрастного ограничения для ряда госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий возрастное ограничение для назначенных главой государства госслужащих. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», – указано в законе.

Новая норма вступает в силу со дня официального опубликования.

22 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект, разрешающий некоторым государственным служащим работать после достижения 70 лет. Инициатива предусматривала увеличение предельного возраста для пребывания на государственной гражданской службе с 65 до 70 лет для чиновников на посту категории «руководители» высшей группы должностей, а также отмену ограничения для госслужащих, назначение и увольнение которых осуществляются президентом.

10 марта нижняя палата российского парламента приняла законопроект в окончательном чтении.