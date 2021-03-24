В Москве посоветовали НАТО заняться своими делами

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала НАТО заняться своими делами после слов генсека альянса Йенса Столтенберга об агрессии Москвы. Об этом пишет ТАСС.

«Займитесь проблемами в ваших странах-членах. Они требуют безотлагательного вмешательства: вакцинация, кризис, права человека в странах НАТО», — сказала Захарова.

Она добавила, что как проблемы будут решены, «сразу приступим к изучению вашего опыта, но только удачного».

Ранее Столтенберг заявил, что Евросоюз и НАТО не могут справиться по одиночке с вызовами, которые существуют благодаря России.

До этого в НАТО заверили, что будут адаптироваться к новым угрозам со стороны России. В альянсе к ним отнесли международный терроризм, кибер- и гибридные угрозы.

Также генсек предложил значительно увеличить финансирование альянса. По его словам, это необходимо из-за того, что обстановка в сфере мировой безопасности стала более непредсказуемой.