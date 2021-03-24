В бундестаге усомнились в доверии Меркель после «пасхального» скандала

Вице-спикер бундестага Германии Вольфганг Кубики призвал канцлера Ангелу Меркель поднять вопрос о доверии парламентариев к ее правительству. Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

«Я призываю канцлера поднять вопрос о доверии в соответствии с параграфом 98 регламента бундестага Германии, не только потому, что она признала свою некомпетентность, <...> но потому, что она явно потеряла доверие части фракций, входящих в коалицию», – подчеркнул Кубики.

По его мнению, свою некомпетентность показали также министр здравоохранения Йенс Шпан и глава министерства экономики и энергетики Петер Альтмайер.

В соответствии с 98-м параграфом регламента бундестага, канцлер может инициировать процедуру выражения ему доверия в парламенте. Если больше половины депутатов не выразят свое доверие, бундестаг имеет право запустить процедуру выбора нового канцлера.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель отменила решение о продлении до пяти дней «карантинных» пасхальных праздников, признав его личной ошибкой.