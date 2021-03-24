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Новости политики

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Кремль счел незаконными антироссийские санкции Канады

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Москва считает новые антироссийские санкции Канады незаконными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости».

Кроме того, представитель Кремля анонсировал ответные меры со стороны России.

«Предпримем [ответные шаги]», – отметил Песков.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции против девяти российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Впоследствии Навальный был перевезен в Германию, немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

2 февраля суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание было заменено на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста. В настоящее время Навальный находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области.

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