Экс-премьера Украины подозревают в госизмене из-за соглашений о флоте РФ в Крыму

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова уведомили о подозрении в государственной измене из-за Харьковских соглашений о размещении российского флота в Крыму, сообщает офис украинского генерального прокурора.

«Экс-глава правительства подозревается в том, что, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим президентом Украины <...> совершил действия, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины», – указано в сообщении.

По версии следствия, бывший премьер понимал, что Харьковские соглашения «противоречат конституции и закону Украины».

В сообщении офиса генпрокурора не приводится имя экс-главы кабмина, однако на момент согласования договоренностей данный пост занимал Николай Азаров.

Ранее стало известно, что на Украине возбудили уголовное дело о государственной измене из-за подписания Киевом Харьковских соглашений с Москвой в 2010 году о пребывании Черноморского флота России в Крыму. 16 марта в украинских госорганах прошли обыски по делу о Харьковских соглашениях.