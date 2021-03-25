Немецкое СМИ рассказало о разочаровании в действиях Байдена

После победы Джо Байдена на президентских выборах США в ЕС, в частности в Германии, ожидали возвращение к «партнерскому сотрудничеству» с Америкой, однако этого не произошло. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

«После тирад Дональда Трампа все надеялись на справедливый подход к людям, на то, что они снова будут услышаны и смогут участвовать в принятии решений. Надежды федерального правительства не оправдались», — говорится в статье.

В статье подчеркнули, что еще первая встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД ФРГ Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе «не стала хорошим предзнаменованием».

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил немецкого коллегу, главу МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что компании, которые были задействованы в строительстве «Северного потока — 2», в случае попытки достроить газопровод могут попасть под санкции.