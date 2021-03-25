Секретарь Совбеза Украины предрек стране крах из-за «заигрывания» с Россией

Если Украина продолжит «заигрывать» с Россией, то республика может прекратить своей существование. Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает РИА «Новости».

«Мы можем прекратить свое существование, если мы и дальше будем продолжать заигрывать с РФ», — заявил Данилов.

Он добавил, что РФ не заинтересована в существовании Украины, а российский президент Владимир Путин не заинтересован в успешной карьере своего украинского коллеги Владимира Зеленского.

Ранее Украина включила в санкционный список целый ряд российских политиков и различных компаний, в том числе «Газету.Ru» и другие российские СМИ. Необходимость введения ограничительных мер в Киеве пока не пояснили, но уже призвали ЕС и США последовать примеру украинских властей. Опрошенные «Газетой.Ru» парламентарии указывают на желание Киева решить свои внутренние проблемы путем раскручивания антироссийского тренда и лишить граждан иного взгляда на ситуацию в стране. При этом России санкции Украины не наносят вреда.