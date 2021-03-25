Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте говорится, что Лукьянов назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике.

Другим указом российский лидер освободил Лукьянова от должности посла РФ в Латвии. Дипломат находился на этом посту с 15 декабря 2016 года. С 2012 по 2016 годы Лукьянов занимал должность помощника секретаря Совета безопасности России.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил экс-посла России в республике Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства.