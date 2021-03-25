Политолог подвел итоги работы прежнего состава ЦИК и оценил новый

Опыт и знания новых членов Центризбиркома дадут комиссии импульс для дальнейшего активного развития, сообщил политолог Владимир Шаповалов, замглавы Института истории и политики МПГУ, комментируя утверждение нового состава ЦИК, в который вошла нынешняя глава комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата ОП Павел Андреев, член СПЧ Игорь Борисов, сотрудник администрации президента РФ Наталья Бударина и декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов.

«Уходящий состав ЦИК заслуживает самой высокой оценки. Это были пять лет интенсивной работы. Главный успех — внедрение новых форм голосования, прежде всего многодневного и электронного голосования. Кроме того, ЦИК прекрасно справился с такой непростой задачей как организация избирательного процесса в пандемию», — сказал он «Газете.Ru».

Обратив внимание на преемственность в работе ЦИК, политолог отметил, что в обновленном составе — много новых лиц.

«Прежде всего, речь идет о представителях политологического и юридического сообществ. Это большой плюс, потому что каждый из них представляет собой достаточно серьезный потенциал для развития ЦИК. Декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов — человек, который давно занимается избирательными процессами, в частности в 2018 году он возглавлял рабочую группу по разработке проекта избирательного кодекса. Хотя идея кодифицированного акта и не получила поддержки, его разработка тогда существенно продвинула научный дискурс по теме развития выборного законодательства. При нем впервые в России на факультете политологии МГУ появилась магистерская программа, посвященная избирательному процессу. Думаю, его опыт и знания помогут работе комиссии», — сказал эксперт.

Шаповалов упомянул и члена СПЧ Игоря Борисова, который также вошел в новый состав ЦИК. Он назвал его «признанным специалистом в сфере избирательного права». Его возвращение — даст комиссии импульс развития, считает эксперт.

«Иными словами — ЦИК получил крупных специалистов, разбирающихся в избирательном процессе, что положительно скажется на его работе», — подытожил политолог.