Байден рассказал о деталях беседы с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден во время своей первой публичной пресс-конференции раскрыл детали беседы с лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам главы Белого дома, он и китайский политик разъяснили друг другу несколько вещей.

Как указал американский лидер, он заявил главе КНР, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Пекином, но при этом между двумя их странами ожидается «жесткая-жесткая конкуренция».

Байден также подчеркнул, что не взирая на «серьезное соперничество», американская сторона будет настаивать, чтобы Пекин соблюдал положения международного права и состязался по-честному, как например, в сфере торговли.

Он заверил, что в свою очередь США будут повышать свою конкурентоспособность, в частности, направляя больше средств в различные области науки.

Известно, что в феврале Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином.