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Новости политики

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Макрон выступил за сотрудничество ЕС с Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за сотрудничество стран Евросоюза с Россией в рамках требовательного диалога. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

Трансляцию ведет BFMTV.

«В отношении России мы должны занимать твердую позицию в вопросах прав человека, но одновременно поддерживать необходимое сотрудничество на основе требовательного диалога», – заявил французский лидер.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС и США договорились координировать действия в отношении России.

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