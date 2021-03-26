Макрон выступил за сотрудничество ЕС с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за сотрудничество стран Евросоюза с Россией в рамках требовательного диалога. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

Трансляцию ведет BFMTV.

«В отношении России мы должны занимать твердую позицию в вопросах прав человека, но одновременно поддерживать необходимое сотрудничество на основе требовательного диалога», – заявил французский лидер.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС и США договорились координировать действия в отношении России.