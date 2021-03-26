Посол США в Москве не планирует отправляться в Вашингтон

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что не планирует отправляться на консультации в Вашингтон. Об этом пишет РИА «Новости».

«У меня нет никаких планов куда-то поехать в ближайшее время», — сказал он.

Салливан также отметил, что поприветствовал бы любые контакты со своим российским коллегой Анатолием Антоновым и министерством иностранных дел.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что пока не знает, когда вернется в США.

Антонов отравился в Россию для консультации 20 марта. Причиной вызова стали высказывания президента США Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина. В интервью ABC News 17 марта Байден пригрозил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.