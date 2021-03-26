МИД: спрос на «Спутник V» в мире растет в геометрической прогрессии

Спрос на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в мире растет в геометрической прогрессии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на МИД России.

Ранее стало известно, что экспорт «Спутника V» может превысить $1 млрд в 2021 году. Кроме того, в Европейском агентстве по лекарственным средствам (EMA) заявили, что «Спутник V» может быть допущен на рынок Евросоюза в течение шести-восьми недель.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.