Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Кислицына прокомментировала назначение Мельниченко на пост врио главы Пензенской области

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Участие врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в «школе губернаторов» — программе по подготовке кадрового резерва – было одним из определяющих факторов его назначения, рассказал «Газете.Ru» директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Указ о назначении Мельниченко подписал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Мельниченко, которая прошла в формате видеоконференции.

«Школа губернаторов зарекомендовала себя, как кузница кадров, поэтому наличие в биографии Мельниченко этого этапа обучения было одним из определяющих факторов назначения», — пояснила политолог.

Также, по ее словам, наряду с этим фактом, не менее важно, что Мельниченко – уроженец Пензы, а также представлял этот регион в Совете Федерации.

«Мельниченко прекрасно понимает вызовы, стоящие перед областью, ее проблемы и возможности. Видит стоящий перед властью спектр задач. Поэтому ему нужен будет минимум времени на то, чтобы вникать в работу», — указала

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.