Кислицына прокомментировала назначение Мельниченко на пост врио главы Пензенской области

Участие врио губернатора Пензенской области Олега Мельниченко в «школе губернаторов» — программе по подготовке кадрового резерва – было одним из определяющих факторов его назначения, рассказал «Газете.Ru» директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Указ о назначении Мельниченко подписал президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с Мельниченко, которая прошла в формате видеоконференции.

«Школа губернаторов зарекомендовала себя, как кузница кадров, поэтому наличие в биографии Мельниченко этого этапа обучения было одним из определяющих факторов назначения», — пояснила политолог.

Также, по ее словам, наряду с этим фактом, не менее важно, что Мельниченко – уроженец Пензы, а также представлял этот регион в Совете Федерации.

«Мельниченко прекрасно понимает вызовы, стоящие перед областью, ее проблемы и возможности. Видит стоящий перед властью спектр задач. Поэтому ему нужен будет минимум времени на то, чтобы вникать в работу», — указала

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.