Байден заявил о собственной теории происхождения COVID-19

Президент США Джозеф Байден заявил. что у него есть теории о происхождении COVID-19, но он подождет мнения ученых. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока ученое сообщество не вынесет это суждение», — заявил Байден.

Ранее бывший глава американского CDC Роберт Редфилд ранее заявил, что COVID-19, по его мнению, появился в китайской лаборатории и начал распространяться в сентябре или октябре 2019 года в Ухане.

До этого Белый дом выразил серьезную озабоченность вопросом происхождения коронавируса, потребовав проведения международного расследования причин начала пандемии в Китае. Этот вопрос был одним из ключевых в агрессивной риторике Дональда Трампа в адрес Пекина. По экспертной оценке, новый президент Джо Байден продолжит давить на Китай, так же спекулируя на теории искусственного происхождения вируса.