Байден: США ищут способ разблокировать Суэцкий канал

Власти США пытаются найти способ снять с мели контейнеровоз Ever Given для разблокировки движения в Суэцком канале. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на президента США Джозефа Байдена.

Байден отметил, что США имеют возможности, недоступные большинству стран.

«Мы изучаем, какую помощь можем оказать», — сказал Байден.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. По этой причине движение судов в обе стороны было полностью заблокировано, потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд.

Ранее стало известно, что на Суэцком канале произошла задержка танкеров с нефтью на сумму около $400 млн из-за севшего на мель контейнеровоза. Блокировка канала затронула 15 судов, на которых находятся нефтепродукты — нафта, авиационное топливо и бензин.