В ЛНР предсказали присоединение Донбасса к России

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Донбасс присоединится к России, «когда наступит время». Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы движемся в правильном направлении… У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждет великое будущее», — сказал Пасечник.

По его словам, за это будущее нужно бороться.

«Мы продолжим отстаивать наши интересы!» — заключил глава ЛНР.

Он подчеркнул, что еще в 2014 году республики Донбасса самостоятельно решили взять курс на интеграцию с Россией. Как заявил Пасечник, Москва постоянно оказывает помощь, без которой территории не выжили бы.

Ранее в ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками села Веселое.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.