Китай вводит ответные санкции против США и Канады, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД КНР.

«США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что китайские ограничения распространяются на главу Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейла Мэнчина, вице-председателя Тони Перкинса и члена канадского парламента Майкла Чонга.

Ранее Китай ввел ответные санкции в отношении девяти лиц и четырех организаций из Великобритании.

22 марта главы МИД стран Евросоюза согласовали внесение четырех граждан и одной организации Китая в черный список по обвинению в нарушении прав человека в связи с преследованием «уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне». Позже к санкциям присоединились США, Канада и Великобритания.