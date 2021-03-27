В Киеве захотели выдворить россиян из Крыма

После «возвращения» Крыма в состав Украины Киев выдворит с полуострова россиян, переехавших с материковой части страны, заявил украинский вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению зампреда украинского правительства, Россия якобы «завезла» в Крым 500 тыс. россиян с целью «размыть» местное население.

«Они не граждане Украины <...> они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба... Я не люблю слово «депортация», оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны», – поделился своими планами Резников.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крым подготовит несколько исков к Украине, в том числе по транспортной и энергетической блокадам полуострова.