В Госдуме призвали ужесточить наказание за оскорбление президента

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ужесточить наказание за оскорбление президента России. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается оскорбления президента - нам определенно есть к чему стремиться. И наказание нам тоже надо усиливать для тех, кто оскорбляет президента», – отметил депутат.

В частности, он привел примеры из законодательства других стран. Так, по словам Слуцкого, в Бельгии за оскорбление главы государства предусмотрено от 3 до 5 лет лишения свободы, в Германии – от трех месяцев до пяти лет тюрьмы, а во Франции – штраф до €45 тысяч.

Глава думского комитета также пояснил, что законодательство должно «гораздо жестче защищать главу государства от непозволительных нападок», так как президент защищает страну и ее граждан.

Ранее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Москву на консультации. Причиной вызова стали высказывания президента США Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина. В интервью ABC News 17 марта Байден пригрозил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.