Украинский вице-премьер признал неспособность Киева восстановить Донбасс самостоятельно

Вице-премьер Украины и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью телеканалу «Дом» заявил, что Европе должна будет помогать украинским властям восстанавливать Донбасс после «деоккупации».

Несколько раз до этого Резников называл сумму ущерба, нанесенного региону военными действиями — сначала 100 млрд долларов, потом 120. В опубликованном сегодня, 28 марта интервью он признал, что конкретная сумма еще не высчитана.

«Точную цифру мы с вами узнаем, когда проведем полный аудит после полной деоккупации. Даже ущерб от заминированных территорий и прилетевших неразорвавшихся снарядов, взрывоопасных веществ сейчас уже сложно посчитать», — заявил Резников.

По мнению украинского вице-премьера, Европа медлит с помощью Украине в восстановлении региона.

«Мы сами, своим бюджетом с ним не справимся. И всему европейскому сообществу придется нам помогать», — утверждает Резников.

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