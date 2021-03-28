Депутат Госдумы призвал объявить в розыск вице-премьера Украины

Депутат Государственной думы от «Единой России» Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова, сообщает РИА «Новости».

Шеремет утверждает, что за высказывания о выселении граждан России из Крыма после его «деоккупации», Резников должен быть наказан.

«Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными. В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а само его объявить в розыск», — заявил Шеремет.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в Крыму ответили на планы Киева выселять россиян с территории республики после «деоккупации».