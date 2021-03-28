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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября 2020 года Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании, 15 сентября 2020 года

Депутат Госдумы призвал объявить в розыск вице-премьера Украины

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Депутат Государственной думы от «Единой России» Михаил Шеремет призвал возбудить уголовное дело и объявить в розыск вице-премьера Украины Алексея Резникова, сообщает РИА «Новости».

Шеремет утверждает, что за высказывания о выселении граждан России из Крыма после его «деоккупации», Резников должен быть наказан.

«Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными. В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а само его объявить в розыск», — заявил Шеремет.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее в Крыму ответили на планы Киева выселять россиян с территории республики после «деоккупации».

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