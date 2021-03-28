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Новости политики

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На Украине назвали истерикой угрозы Киева выселить россиян из Крыма

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Слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян продиктованы истерикой из-за невозможности вернуть полуостров под контроль Киева. Как сообщает РИА «Новости», об этом заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.

По его словам, в многонациональном Крыму людей не делят на своих и чужих, потому что жители полуострова — «россияне, граждане великой страны».

«Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками как разбалованный истеричный ребенок. Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет», — сказал Чегринец.

Он добавил, что нынешний украинский режим показал свою нежизнеспособность.

Слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о выселении из Крыма россиян продиктованы истерикой из-за невозможности вернуть полуостров под контроль Киева. Такое мнение высказал в воскресенье, 28 марта, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.
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