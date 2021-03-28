Володин назвал причиной санкций Запада победы России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал причину введения Западом санкций в отношении России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничительные меры устанавливаются из-за развития России, поэтому Запад наносит удары по различным областям, например высказывает претензии к политике Москвы, вводит экономические санкции, обвиняет в употреблении допинга на спортивных соревнованиях.

«Там, где мы выигрываем, нашими конкурентами делается все, чтобы победа не работала на Российскую Федерацию. Во всех сферах <...> Удары наносятся по всему, что способствует повышению нашей конкурентоспособности», — написал Володин.

Он добавил, что в адрес России идут обвинения в недемократических решениях. При этом спикер указал на то, что прошедшие американские выборы показали, насколько Белый дом находится далеко от тех стандартов, которые реализуются в России.

Ранее Financial Times сообщила о расколе в американской администрации по вопросу санкций против России.