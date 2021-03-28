Оппозиция в Армении отреагировала на решение Пашиняна об отставке

В Армении представители оппозиции отреагировали на решение премьер-министра страны Никола Пашиняна подать в отставку. Об этом сообщает «Новости — Армения».

Один из лидеров «Движения за спасение Родины», представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян сравнил деятельность Пашиняна с онкологическим заболеванием.

«Мы не смогли удалить опухоль, но смогли не дать ей распространиться. Иначе мы бы потеряли новые территории в разных областях Армении», — сказал Сагателян.

Он выразил мнение, что армянский премьер-министр пытается спастись при помощи внеочередных выборов. По его словам, после отставки премьера в стране продолжатся протестные акции. Кроме того, представитель партии добавил, что оппозиция намерена сделать все, «чтобы эта отставка де-юре стала отставкой де-факто».

При этом он указал на то, что предстоящие выборы должны стать «программой спасения Родины и устранения предателей».

Ранее Пашинян объявил о своем уходе в отставку в апреле.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу Генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако заявление об увольнении не подписал президент Армении Армен Саркисян.