Путин: профессионализм членов ЦИК должен отражать подлинную волю россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что профессионализм членов ЦИК РФ позволит провести федеральную избирательную кампанию на высоком уровне. Об этом сообщают РИА «Новости».

Для развития России важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан, подчеркнул Путин.

«Профессионализм, твердая приверженность традициям, заложенным предшественниками, позволят вам провести предстоящую федеральную избирательную кампанию на достойном уровне. Для страны, ее развития и суверенитета принципиально важно, чтобы результаты выборов отражали подлинную волю граждан России», — сказал Путин в приветствии президента в адрес членов нового состава ЦИК и гостей его первого организационного заседания.

Кроме того, профессионализм членов ЦИК позволит провести федеральную избирательную кампанию на достойном уровне.