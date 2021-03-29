Кремль: Путин не планировал разговаривать с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина пока нет в планах разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Пока нет в планах разговора с Зеленским. Но, с другой стороны, при необходимости это очень быстро может быть организовано», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина на данный момент нет встречи лидеров стран «нормандского формата».

До этого глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на апрель запланирована встреча лидеров стран в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.