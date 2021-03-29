Памфилова переизбрана главой ЦИК на 5 лет

Элла Памфилова переизбрана главой ЦИК сроком на 5 лет, передает «Интерфакс».

Решение было принято в ходе тайного голосования.

«За Памфилову проголосовали 14 из 15 членов ЦИК», — сказал председатель счетной комиссии Евгений Шевченко.

Другим кандидатом на должность был новый член ЦИК РФ от партии ЛДПР Александр Курдюмов.

28 марта истекли полномочия предыдущего состава ЦИК. В новый состав по пять человек назначают глава государства, Совет Федерации и Государственная дума. Президент России Владимир Путин 19 марта назначил пятерку нового состава Центральной избирательной комиссии. В соответствующий список вошли председатель комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента России Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.