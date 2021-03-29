В Кремле обеспокоены ситуацией в Мьянме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил обеспокоенность ситуацией в Мьянме, где были убиты десятки демонстрантов.

«Мы очень обеспокоены жертвами гражданского населения, очень глубокая обеспокоенность. Внимательно отслеживаем ситуацию в Мьянме.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.

Ранее в ООН сообщили о «самом кровавом» дне в Мьянме с начала переворота.