Песков: в Кремле не принято обсуждать внутренние дела Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не принято обсуждать внутренние дела Белоруссии.

«Не следует обсуждать внутренние дела Белоруссии», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что он «ничего не обещал» российскому коллеге Владимиру Путину относительно проведения конституционной реформы в Белоруссии.

19 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос проведения конституционной реформы в стране на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным затрагивался в общих чертах. Он признался, что с момента начала подготовки документов для проведения конституционной реформы многие «начали пописывать», что он якобы пообещал российскому президенту реформу конституции. Политик подчеркнул, что «никому ничего не обещал», кроме самого белорусского народа.

До это Лукашенко призвал совместить референдум по конституции с местными выборами.