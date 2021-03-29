Видеоконференция Путина, Меркель и Макрона не состоялась

Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона не состоялась. Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, дальнейшие детали не сообщаются, передает РИА «Новости».

«Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера (ФРГ Ангелы Меркель) французского и российского президентов. Могу вам сегодня сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось. У меня нет дальнейших деталей для вас», — сказал Зайберт.

Как сообщалось, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина пока нет в планах разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в графике Владимира Путина на данный момент нет встречи лидеров стран «нормандского формата».

До этого глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на апрель запланирована встреча лидеров стран в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция) по урегулированию конфликта в Донбассе.