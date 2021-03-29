США приостановили взаимодействие с Мьянмой по торговому соглашению

Администрация президента США Джо Байдена приостановила взаимодействие с Мьянмой по соглашению о торговле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление аппарата торгового представителя США.

Речь идет о соглашении о торговле и инвестициях, которое было заключено в 2013 году.

«Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай объявила сегодня о приостановке любого взаимодействия с Мьянмой в соответствии с TIFA», — говорится в сообщении.

Мера начинает действовать немедленно и будет в силе, пока к власти в Мьянме не вернется «демократически избранное правительство».

До этого здание американского культурного центра в городе Янгон в Мьянме подверглось обстрелу в субботу, 27 марта.

Ранее в ООН сообщили о «самом кровавом» дне в Мьянме с начала переворота и осудили насилие режима против участников акций протеста.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.