Получивший первую дозу вакцины президент Пакистана заразился коронавирусом

Президент Пакистана Ариф Алви, получивший первую дозу вакцины, заразился коронавирусом. Об этом он написал в Twitter.

«У меня положительный результат теста... Да помилует Аллах всех больных COVID-19. Была первая доза вакцины, но антитела начинают развиваться после второй дозы, которая должна была быть сделана через неделю», — написал политик.

Он призвал всех соблюдать осторожность. Ранее в стране коронавирусом заразился премьер-министр Имран Хан. Он тоже получил первую дозу препарата.

В стране коронавирусом заразились 659 116, выздоровели 598 197, скончались 14 256 человек. В Пакистане вакцинация началась 3 февраля. 1 апреля в государство были доставлены 500 тыс. доз вакцины от Sinopharm из Китая. Также в стране одобрены вакцины «Спутник V», AstraZeneca и CanSino Biologics.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций и его китайский партнер договорились о производстве более 60 млн доз вакцины «Спутник V», его планируется начать в мае.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».