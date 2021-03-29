В Великобритании рассказали об «унижении Евросоюза» перед Китаем

Евросоюз не может «тягаться» с Китаем из-за ослабленной экономики и политических скандалов. Об этом заявил профессор Джон Кейгер в статье для The Spectator.

«Китай ловит ЕС на блефе и подчеркивает его статус «военного червя». Мягкая сила — это, конечно, хорошо, но жесткая сила полезна, когда становится трудно», — написал Кейгер.

По его словам, если слов много, а «мышцы дряблые, рано или поздно придется унижаться».

Автор заявил, что Евросоюз близится к упадку из-за тех политических решений, которые принимают его лидеры. Также по мнению Кейгера, «слабое состояние» Евросоюза проявляет себя не только в сфере экономики и политики, но и в неудачах в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее Великобритания, Канада, Европейский Союз и США ввели санкции против четырех граждан Китая и одной организации в связи с существующим, по мнению указанных стран, нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

22 марта Китай ввел ответные санкции в отношении Евросоюза. В санкционный список вошли депутаты Европарламента, нидерландский парламентарий, член парламента Бельгии, член сейма Литвы, немецкий ученый и шведский исследователь.