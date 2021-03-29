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Светлана Тихановская Светлана Тихановская

КГБ Белоруссии поручено начать международный розыск Тихановской

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Генеральная прокуратура Белоруссии поручила Комитету государственной безопасности (КГБ) республики организовать международный розыск экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской и участников оппозиционной инициативы BYPOL (находящиеся за рубежом и оппозиционно настроенные экс-силовики — «Газета.Ru») за подготовку теракта, передает «БеЛТА».

Как сообщалось, политика и инициативу BYPOL обвиняют в подготовке терактов в Минске и ряде других белорусских городах. Против них было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что Генпрокуратура также поручила КГБ подготовить документы для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

26 марта МВД Белоруссии заявило о предотвращении теракта в Минске, а также в воинской части в Печах Минской области. Там сообщили, что правоохранители нашли и обезвредили самодельные взрывные устройства. По информации ведомства, в результате был задержан 35-летний житель Пинского района, который получил от оппозиционной инициативы BYPOL указание совершить взрыв на территории органа внутренних дел или воинского формирования.

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