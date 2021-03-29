Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела санкции против двух физических лиц и четырех компаний из России и Украины из-за присоединения Крыма к России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канадский МИД.

«Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырех юридических лиц», — говорится в заявлении.

Под ограничения попали гендиректор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин, а также предприятия «Ленпромтранспроект», АО «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск», Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.

Ранее начал действовать закон о запрете иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам владеть землей на большей части территории Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.