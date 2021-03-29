В ЦИК назвали сроки начала избирательной кампании в России

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила в эфире телеканала «Россия 24», что избирательная кампания в стране стартует в конце июня.

По ее словам, решение о ее начале будет приниматься уже после того, как президент России Владимир Путин откроет кампанию специальным указом. «Это, скорее всего, произойдет в конце июня, с учетом не только пандемии, но и целого ряда других факторов», — сказала Памфилова.

Как указала она, существует вероятность того, что выборы будут проходить не один день, а три, очень высокая.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова исключила перенос выборов в Госдуму, запланированных на 19 сентября 2021 года. Она сообщала, что онлайн-голосование пройдет наряду с традиционным в Москве и еще пяти российских регионах.

28 марта истекли полномочия предыдущего состава ЦИК. В новый состав по пять человек назначают глава государства, Совет Федерации и Государственная дума. Президент России Владимир Путин 19 марта назначил пятерку нового состава Центральной избирательной комиссии. В соответствующий список попали председатель комиссии Элла Памфилова, руководитель аппарата Общественной палаты Павел Андреев, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов, сотрудник администрации президента России Наталья Бударина, декан факультета политологии МГУ имени Ломоносова Андрей Шутов.