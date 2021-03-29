В США заявили о частичном совпадении интересов с Китаем по КНДР

Интересы США и Китая в отношении Северной Кореи частично пересекаются, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

Блинкен отметил, что тема КНДР стала одной из основных во время его визита в Японию и Южную Корею.

«Мы также обсуждали это на встрече с нашими китайскими коллегами в Анкоридже несколько дней спустя. Это одна из тех сфер, в которых наши интересы совпадают с интересами Пекина», — сказал госсекретарь.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не планирует встречаться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Байден также заявил, что Вашингтон даст соответствующий «ответ», если КНДР продолжит испытания баллистических ракет. По его словам, по этому вопросу с партнерами и союзниками Соединенных Штатов проводятся консультации.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море 25 марта. По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Ракеты пролетели 450 км на высоте 60 км.

Это уже второй по счету запуск северокорейских ракет на этой неделе. Предыдущий состоялся 23 марта.