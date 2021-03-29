США намерены «оживить» партнерство с Украиной

США заявили, что намерены «оживить» стратегическое партнерство с Украиной. Об этом сказано в заявлении Белого дома, которое было сделано по итогам разговора советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком.

Согласно сообщению, администрация президента США Джо Байдена собирается возобновить стратегическое партнерство в поддержку плана его украинского коллеги Владимира Зеленского «по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ».

Отмечается, что Салливан также подтвердил неизменную поддержку американской стороной суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины.

В начале марта сообщалось, что США направят Украине еще $125 млн в рамках военной помощи.

До этого Зеленский спросил у Байдена, почему Украина еще не включена в НАТО.