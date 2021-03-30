Сестра Ким Чен Ына сравнила главу Южной Кореи с «американским попугаем»

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом Центрального Комитета Трудовой партии страны Ким Ё Чжон прокомментировала слова южнокорейского главы Мун Чжэ Ина, который осудил недавние запуски двух баллистических ракет КНДР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По словам Ё Чжон, она больше не в силах «сдержать ошеломление» после публичных заявлений лидера Южной Кореи. Она также отметила, что слова политика представляют собой «апогей наглости».

«Испытательные пуски баллистических ракет проведены в одинаковых НИИ оборонной науки Севера и Юга, но про свои они говорят, что это ради мира и диалога на Корейском полуострове, а то, что мы делаем, — нежелательное дело, вызывающее тревогу у южнокорейских соотечественников и затрудняющее атмосферу диалога», — подчеркнула Ё Чжон.

Кроме того, она сравнила Чжэ Ина с «американским попугаем» и обвинила южнокорейские власти в цинизме. По ее словам, эти высказывания похожи на «разбойнические» действия США, которые «придираются» к Северной Корее, считая, что предпринимаемые страной меры по самообороне являются нарушением резолюций ООН и угрозой международному сообществу.

До этого президент США Джо Байден предупредил КНДР об «ответных действиях» в ответ на запуски ракет.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море 25 марта. По данным южнокорейских военных, снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген. Ракеты пролетели пролетели 450 км на высоте 60 км.