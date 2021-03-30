В Кремле исключили объединение России и Белоруссии

Речи об объединении России и Белоруссии не ведется, при этом Кремль уверен, что максимально возможная интеграция стран отвечает интересам граждан обоих государств. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил

в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Об объединении [России и Белоруссии] речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов», – отметил представитель Кремля.

Он также добавил, что Москва и Минск ведут работу в рамках договора о Союзном государстве, в частности согласовывают дорожные карты по углублению интеграции стран.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего посла России в республике Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства. Пост главы российской дипмиссии в Минске занял Евгений Лукьянов.