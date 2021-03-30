Песков рассказал о главном хобби Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «АиФ» рассказал об увлечениях Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, главным хобби Путина является чтение. Он предпочитает читать историческую литературу и мемуары.

Также Песков рассказал, что президент смотрит иностранные телеканалы и несколько раз в неделю занимается английским.

«Не каждый день, но обязательно несколько раз в неделю занимается английским. Это короткие занятия, но регулярные», — рассказал Песков.

Путин также выписывает газеты, которые читает и в своей резиденции, и в поездках. Кроме того, глава государства еще получает дайджест прессы.

«Они приходят к нему и в Кремль, и в Ново-Огарево. Они у него всегда в самолете, когда он куда-то летит. Поэтому он достаточно часто их просматривает», — рассказал Песков.

Ранее Песков рассказал про поездку Владимира Путина на выходные в республику Тува, где он отдыхал в тайге.