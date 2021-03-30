Боррель обвинил Россию и Китай в объединении против Запада

Россия и Китай сближаются для противостояния западным странам, считает глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Такое мнение он выразил в своем блоге.

«Китай и Россия сближаются: их министры иностранных дел Сергей Лавров и Ван И встретились в Китае. Оба заявили, что хотят укрепить свою технологическую независимость от Запада, и призвали [западные] страны прекратить вмешиваться в суверенные внутренние дела других стран», – написал Боррель.

Европейский политик отметил «похожий язык» Москвы и Пекина в разговоре о Западе и Соединенных Штатах, он также обратил внимание на стремление обеих стран повысить свою экономическую независимость от западных государств. Однако Боррель подчеркнул, что нельзя оценивать связи Китая и России исключительно с экономической точки зрения.

«Китайско-российское сближение основано, прежде всего, на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела», – выразил свою позицию глава дипломатии ЕС.

При этом Боррель заверил, что, несмотря на стремление Москвы и Пекина «объединить силы для противостояния западному миру», будущий геополитический ландшафт многополярного мира «непрост».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай будут вместе защищать торговые и финансовые отношения от угроз санкций со стороны Запада.